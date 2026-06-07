Макс Ферстаппен ответил, сможет ли обогнать Антонелли в Монако с помощью андерката

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», оценил шансы опередить Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» с помощью более раннего пит-стопа в основной гонке Гран-при Монако.

«Эффективен ли андеркат? Если его возможно провести, то да. Но андеркат, думаю, в Монако будет сложно реализуем, потому что шины очень трудно прогреть до оптимальной температуры. Но это также зависит от того, насколько длинным будет первый отрезок — сейчас это трудно оценить», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.