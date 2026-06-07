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Макс Ферстаппен ответил, сможет ли обогнать Антонелли в Монако с помощью андерката

Макс Ферстаппен ответил, сможет ли обогнать Антонелли в Монако с помощью андерката
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28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», оценил шансы опередить Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» с помощью более раннего пит-стопа в основной гонке Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Эффективен ли андеркат? Если его возможно провести, то да. Но андеркат, думаю, в Монако будет сложно реализуем, потому что шины очень трудно прогреть до оптимальной температуры. Но это также зависит от того, насколько длинным будет первый отрезок — сейчас это трудно оценить», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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