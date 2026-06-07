Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен потерял 20 позиций на старте Гран-при Монако Ф-1 и сошёл с гонки

Макс Ферстаппен потерял 20 позиций на старте Гран-при Монако Ф-1 и сошёл с гонки
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» столкнулся с проблемами на старте основной гонки Гран-при Монако, из-за чего со второго места откатился на последнее — 22-е.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Проехав первый круг, Макс заехал в боксы и сошёл с дистанции.

Стартовавший с поула 19-летний лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» сохранил лидерство, а семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари» из-за проблем на болиде нидерландца стал вторым. Напарник Льюиса Шарль Леклер стал третьим.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Материалы по теме
Хэмилтон и Расселл оштрафованы, Антонелли уехал от «Феррари». Гран-при Монако — LIVE
Live
Хэмилтон и Расселл оштрафованы, Антонелли уехал от «Феррари». Гран-при Монако — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android