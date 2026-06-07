Макс Ферстаппен потерял 20 позиций на старте Гран-при Монако Ф-1 и сошёл с гонки

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» столкнулся с проблемами на старте основной гонки Гран-при Монако, из-за чего со второго места откатился на последнее — 22-е.

Фото: Кадр из трансляции

Проехав первый круг, Макс заехал в боксы и сошёл с дистанции.

Стартовавший с поула 19-летний лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» сохранил лидерство, а семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари» из-за проблем на болиде нидерландца стал вторым. Напарник Льюиса Шарль Леклер стал третьим.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.