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«Абсолютная ******». Ферстаппен — о технических проблемах на старте ГП Монако

«Абсолютная ******». Ферстаппен — о технических проблемах на старте ГП Монако
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28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», эмоционально отреагировал на технические проблемы на старте основной гонки Гран-при Монако, где он начинал заезд вторым, но откатился на последнее, 22-е место и позже сошёл.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Да, мило. Абсолютная ******, парни. Какого **** это было?» — отреагировал на проблемы Ферстаппен по радио команды.

Стартовавший с поула 19-летний лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» сохранил лидерство, а семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари» из-за проблем на болиде нидерландца стал вторым. Напарник Льюиса Шарль Леклер стал третьим.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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