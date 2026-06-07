«Абсолютная ******». Ферстаппен — о технических проблемах на старте ГП Монако

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», эмоционально отреагировал на технические проблемы на старте основной гонки Гран-при Монако, где он начинал заезд вторым, но откатился на последнее, 22-е место и позже сошёл.

«Да, мило. Абсолютная ******, парни. Какого **** это было?» — отреагировал на проблемы Ферстаппен по радио команды.

Стартовавший с поула 19-летний лидер сезона-2026 Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес» сохранил лидерство, а семикратный чемпион серии Льюис Хэмилтон из «Феррари» из-за проблем на болиде нидерландца стал вторым. Напарник Льюиса Шарль Леклер стал третьим.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию гонки.