Макс Ферстаппен объяснил причины схода на Гран-при Монако

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на свой сход на Гран-при Монако, где он при старте со второго места заглох на решётке.

«Уже на установочном круге всё было не очень хорошо, а затем предстартовый отрезок выдался ужасным, не было никакой стабильности, а потом двигатель просто заглох.

Я получил немного мощности обратно только после первого поворота, а затем двигатель звучал действительно ужасно. Я не мог нажать газ до упора, так что мы вернули машину в боксы, и на этом всё», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.