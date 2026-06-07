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Макс Ферстаппен объяснил причины схода на Гран-при Монако

Макс Ферстаппен объяснил причины схода на Гран-при Монако
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28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», отреагировал на свой сход на Гран-при Монако, где он при старте со второго места заглох на решётке.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
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«Уже на установочном круге всё было не очень хорошо, а затем предстартовый отрезок выдался ужасным, не было никакой стабильности, а потом двигатель просто заглох.

Я получил немного мощности обратно только после первого поворота, а затем двигатель звучал действительно ужасно. Я не мог нажать газ до упора, так что мы вернули машину в боксы, и на этом всё», — приводит слова Ферстаппена издание Sky Sports.

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