«Всего 500 метров». Ферстаппен решил пойти домой после схода на Гран-при Монако
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после схода на Гран-при Монако решил отправиться домой пешком и не дожидаться финиша шестого этапа.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
После гонки нидерландца спросили, останется ли он на трассе или сразу поедет домой.
«Тут только 500 метров, конечно, пойду домой», — сказал Ферстаппен в интервью после схода.
Напомним, в квалификации Гран-при Монако пилот «Ред Булл» занял второе место. Однако в самой гонке Ферстаппен столкнулся с проблемами на старте, из-за чего откатился на последнее, 22-е место и после одного круга сошёл с дистанции.
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