«Всего 500 метров». Ферстаппен решил пойти домой после схода на Гран-при Монако

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после схода на Гран-при Монако решил отправиться домой пешком и не дожидаться финиша шестого этапа.

После гонки нидерландца спросили, останется ли он на трассе или сразу поедет домой.

«Тут только 500 метров, конечно, пойду домой», — сказал Ферстаппен в интервью после схода.

Напомним, в квалификации Гран-при Монако пилот «Ред Булл» занял второе место. Однако в самой гонке Ферстаппен столкнулся с проблемами на старте, из-за чего откатился на последнее, 22-е место и после одного круга сошёл с дистанции.