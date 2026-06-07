Антонелли выиграл Гран-при Монако, Хэмилтон — 2-й, Хаджар — 3-й. Семь пилотов сошли

В воскресенье, 7 июня, на городской трассе Монте-Карло состоялся шестой этап Формулы-1 в сезоне-2026 Гран-при Монако. Пятую победу подряд одержал лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Компанию на подиуме ему составит Льюис Хэмилтон из «Феррари», который завершил гонку на втором месте. Третьим стал Исак Хаджар из «Ред Булл». Отметим, что Хаджар после гонки будет вызван к стюардам.

Пьер Гасли финишировал третьим, однако откатился на седьмое место после пятисекундного штрафа. Нико Хюлькенберг получил штраф в 10 секунд за инцидент с Карлосом Сайнсом. Серхио Перес оказался в очковой зоне, однако также будет вызван к стюардам после гонки.

Формула-1. Гран-при Монако

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

3. Исак Хаджар («Ред Булл»).

4. Оскар Пиастри («Макларен»).

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»).

7. Пьер Гасли («Альпин»).

8. Алекс Албон («Уильямс»).

9. Эстебан Окон («Хаас»).

10. Серхио Перес («Кадиллак»).

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

12. Габриэл Бортолето («Ауди»).

13. Джордж Расселл («Мерседес»).

14. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

15. Франко Колапинто («Альпин»).

Карлос Сайнс («Уильямс») — сход;

Шарль Леклер («Феррари») — сход;

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход;

Ландо Норрис («Макларен») — сход;

Оливер Берман («Хаас») — сход;

Валттери Боттас («Кадиллак») — сход;

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход.