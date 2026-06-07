Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при Монако остановлен красными флагами после аварии Леклера

Гран-при Монако остановлен красными флагами после аварии Леклера
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию во время гонки Гран-при Монако. Сессия была остановлена красными флагами на 68-м круге дистанции. Все гонщики вернулись на пит-лейн.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 61-м круге Лэнс Стролл попал в аварию, из-за чего появились жёлтые флаги и на трассу выехала машина безопасности. После того как гонка вернулась в гоночный режим, в том же месте разбился и пилот «Феррари». Это лишило монегаска шанса на подиум вместе со своим напарником Льюисом Хэмилтоном.

На момент остановки сессии топ-5 пилотов выглядит так: Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», Льюис Хэмилтон из «Феррари», Исак Хаджар из «Ред Булл», Джордж Расселл из «Мерседеса» (имеет неотбытый штраф), Пьер Гасли из «Альпин» (имеет неотбытый штраф).

Материалы по теме
Леклер потерял подиум, а Хэмилтон бессилен против Антонелли. Финиш ГП Монако — LIVE
Live
Леклер потерял подиум, а Хэмилтон бессилен против Антонелли. Финиш ГП Монако — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android