Гран-при Монако остановлен красными флагами после аварии Леклера

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию во время гонки Гран-при Монако. Сессия была остановлена красными флагами на 68-м круге дистанции. Все гонщики вернулись на пит-лейн.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На 61-м круге Лэнс Стролл попал в аварию, из-за чего появились жёлтые флаги и на трассу выехала машина безопасности. После того как гонка вернулась в гоночный режим, в том же месте разбился и пилот «Феррари». Это лишило монегаска шанса на подиум вместе со своим напарником Льюисом Хэмилтоном.

На момент остановки сессии топ-5 пилотов выглядит так: Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», Льюис Хэмилтон из «Феррари», Исак Хаджар из «Ред Булл», Джордж Расселл из «Мерседеса» (имеет неотбытый штраф), Пьер Гасли из «Альпин» (имеет неотбытый штраф).