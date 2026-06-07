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«Эти ****** тормоза». Леклер после аварии пожаловался на болид «Феррари»

«Эти ****** тормоза». Леклер после аварии пожаловался на болид «Феррари»
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию во время гонки Гран-при Монако. Сразу после этого он эмоционально высказался о проблемах болида. Сессия была остановлена красными флагами на 68-м круге дистанции.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Честно, я даже не собирать брать на себя чёртову вину! Эти ****** тормоза», — сказал Леклер по командному радио сразу после аварии.

На момент остановки сессии топ-5 пилотов выглядит так: Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса», Льюис Хэмилтон из «Феррари», Исак Хаджар из «Ред Булл», Джордж Расселл из «Мерседеса» (имеет неотбытый штраф), Пьер Гасли из «Альпин» (имеет неотбытый штраф).

Ранее монегаск неоднократно жаловался на тормоза современного болида итальянской команды. Именно эту проблему он назвал главной причиной, почему не смог побороться на поул в Монако.

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