«Мы в итоге справились». Хаджар — о подиуме после проблем во время ГП Монако

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал своё третье место на Гран-при Монако. Француз во время гонки неоднократно сталкивался с техническими проблемами.

«Старт получился чистым, и поначалу мы контролировали гонку, но через 10-15 кругов начались проблемы с управляемостью. Если и есть трасса, на которой ты хотел бы избежать таких проблем, то это та самая трасса.

Было очень трудно ехать в таком режиме 60 кругов. Даже на последних кругах и на рестарте мне не хватало мощности. Я ещё никогда не атаковал так в поворотах — старался сделать всё, чтобы удержаться в пяти секундах позади Гасли. В начале уикенда у меня не было уверенности, но мы в итоге справились», — приводит слова Хаджара канал Sky Sports.