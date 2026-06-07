«Мы в итоге справились». Хаджар — о подиуме после проблем во время ГП Монако
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал своё третье место на Гран-при Монако. Француз во время гонки неоднократно сталкивался с техническими проблемами.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Старт получился чистым, и поначалу мы контролировали гонку, но через 10-15 кругов начались проблемы с управляемостью. Если и есть трасса, на которой ты хотел бы избежать таких проблем, то это та самая трасса.
Было очень трудно ехать в таком режиме 60 кругов. Даже на последних кругах и на рестарте мне не хватало мощности. Я ещё никогда не атаковал так в поворотах — старался сделать всё, чтобы удержаться в пяти секундах позади Гасли. В начале уикенда у меня не было уверенности, но мы в итоге справились», — приводит слова Хаджара канал Sky Sports.
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