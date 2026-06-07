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Хэмилтон — о втором месте на ГП Монако: пока что ещё не можем тягаться с «Мерседесом»

Хэмилтон — о втором месте на ГП Монако: пока что ещё не можем тягаться с «Мерседесом»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льиюс Хэмилтон прокомментировал своё попадание на подиум на Гран-при Монако. Британец завершил гонку на втором месте.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«В первую очередь хочу поздравить Кими и «Мерседес», мою прежнюю семью. Они построили замечательную машину, Кими из уикенда в уикенд справляется великолепно, и я очень рад за них.

Мы прогрессировали в последние месяцы, но пока что ещё не можем тягаться с ними. Нам нужно ещё немного поработать, чтобы достичь их уровня. Но второе место — хороший результат, особенно в Монако, в столь сложных условиях. Наша машина хороша, но нам нужно больше прижимной силы. Спасибо всем на базе команды, этот результат команда полностью заслужила», — приводит слова Хэмилтона канал Sky Sports.

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