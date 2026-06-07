Хэмилтон — о втором месте на ГП Монако: пока что ещё не можем тягаться с «Мерседесом»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льиюс Хэмилтон прокомментировал своё попадание на подиум на Гран-при Монако. Британец завершил гонку на втором месте.

«В первую очередь хочу поздравить Кими и «Мерседес», мою прежнюю семью. Они построили замечательную машину, Кими из уикенда в уикенд справляется великолепно, и я очень рад за них.

Мы прогрессировали в последние месяцы, но пока что ещё не можем тягаться с ними. Нам нужно ещё немного поработать, чтобы достичь их уровня. Но второе место — хороший результат, особенно в Монако, в столь сложных условиях. Наша машина хороша, но нам нужно больше прижимной силы. Спасибо всем на базе команды, этот результат команда полностью заслужила», — приводит слова Хэмилтона канал Sky Sports.