«Смог взять себя в руки». Антонелли — о пятой победе кряду
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Лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на Гран-при Монако, которая стала пятой подряд для итальянца.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Это был невероятный уикенд, фантастическая гонка. Машина была великолепна, это придало уверенности, чтобы атаковать. Впереди ещё длинный сезон, мы продолжим атаковать и поднимать планку. Цель — выступать и дальше на таком же уровне.
Команда проделала невероятную работу, предоставив нам потрясающую машину. Перед рестартом я смог взять себя в руки, сосредоточиться заново. Я подготовил шины и, как только стартовал, понял, что буду лидером в первом повороте. После этого наслаждался финальными кругами», — приводит слова Антонелли канал Sky Sports.
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