«Смог взять себя в руки». Антонелли — о пятой победе кряду

Лидер чемпионата пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал победу на Гран-при Монако, которая стала пятой подряд для итальянца.

«Это был невероятный уикенд, фантастическая гонка. Машина была великолепна, это придало уверенности, чтобы атаковать. Впереди ещё длинный сезон, мы продолжим атаковать и поднимать планку. Цель — выступать и дальше на таком же уровне.

Команда проделала невероятную работу, предоставив нам потрясающую машину. Перед рестартом я смог взять себя в руки, сосредоточиться заново. Я подготовил шины и, как только стартовал, понял, что буду лидером в первом повороте. После этого наслаждался финальными кругами», — приводит слова Антонелли канал Sky Sports.