Исака Хаджара могут дисквалифицировать и лишить подиума на Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар может быть исключён из итогового протокола Гран-при Монако. Напомним, француз занял третье место.

«Во время остановки гонки механики команды Oracle Red Bull Racing работали с автомобилем № 6, выполняя в 16:55 операции, не разрешённые статьёй B5.14.4.a регламента.

После того как у команды запросили объяснения относительно выполнявшихся работ, механики прекратили работы и вернули автомобиль в прежнее состояние, не заменив ни одной детали. Вопрос передаётся на рассмотрение спортивным комиссарам», — сообщается в официальном заявлении ФИА.

Гран-при Монако был остановлен красными флагами после аварии Шарля Леклера.