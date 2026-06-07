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Исака Хаджара могут дисквалифицировать и лишить подиума на Гран-при Монако

Исака Хаджара могут дисквалифицировать и лишить подиума на Гран-при Монако
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар может быть исключён из итогового протокола Гран-при Монако. Напомним, француз занял третье место.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Во время остановки гонки механики команды Oracle Red Bull Racing работали с автомобилем № 6, выполняя в 16:55 операции, не разрешённые статьёй B5.14.4.a регламента.

После того как у команды запросили объяснения относительно выполнявшихся работ, механики прекратили работы и вернули автомобиль в прежнее состояние, не заменив ни одной детали. Вопрос передаётся на рассмотрение спортивным комиссарам», — сообщается в официальном заявлении ФИА.

Гран-при Монако был остановлен красными флагами после аварии Шарля Леклера.

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