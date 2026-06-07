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«Это уже граничит с опасностью». Леклер вновь раскритиковал тормоза после аварии в Монако

«Это уже граничит с опасностью». Леклер вновь раскритиковал тормоза после аварии в Монако
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер раскритиковал тормоза болида итальянской команды, с которыми монегаск страдает вторую гонку.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Данные говорят сами за себя. Не знаю, насколько глубоко могу вдаваться в детали, но это невероятно раздражает.

Сегодня я не собираюсь брать вину на себя. Я нажимаю на тормоз, и с ними происходит что-то странное. Передние тормоза замедляют машину гораздо сильнее, чем я ожидаю, а задние практически вообще не дают замедления. Такое ощущение, будто задних тормозов у меня вообще нет.

Именно с этим я борюсь уже две гонки подряд. Между двумя машинами были некоторые различия по тормозам, но я не думаю, что это само по себе ставило меня в невыгодное положение. Однако здесь и в Монреале, при низкой температуре шин, эта непоследовательность в работе тормозов, а также тот факт, что шины становятся гораздо более чувствительными, когда ты едешь на пределе их возможностей, превратились в настоящий кошмар.

И я ещё тщательно подбираю слова. Честно говоря, мне даже нечего сказать. Сегодня я выгляжу идиотом. И когда ты выглядишь идиотом из-за собственной ошибки, это нормально. Но здесь ситуация уже граничит с опасностью», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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