«Это уже граничит с опасностью». Леклер вновь раскритиковал тормоза после аварии в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер раскритиковал тормоза болида итальянской команды, с которыми монегаск страдает вторую гонку.

«Данные говорят сами за себя. Не знаю, насколько глубоко могу вдаваться в детали, но это невероятно раздражает.

Сегодня я не собираюсь брать вину на себя. Я нажимаю на тормоз, и с ними происходит что-то странное. Передние тормоза замедляют машину гораздо сильнее, чем я ожидаю, а задние практически вообще не дают замедления. Такое ощущение, будто задних тормозов у меня вообще нет.

Именно с этим я борюсь уже две гонки подряд. Между двумя машинами были некоторые различия по тормозам, но я не думаю, что это само по себе ставило меня в невыгодное положение. Однако здесь и в Монреале, при низкой температуре шин, эта непоследовательность в работе тормозов, а также тот факт, что шины становятся гораздо более чувствительными, когда ты едешь на пределе их возможностей, превратились в настоящий кошмар.

И я ещё тщательно подбираю слова. Честно говоря, мне даже нечего сказать. Сегодня я выгляжу идиотом. И когда ты выглядишь идиотом из-за собственной ошибки, это нормально. Но здесь ситуация уже граничит с опасностью», — приводит слова Леклера Sky Sports.