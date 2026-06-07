Расселл обвинил программный сбой в штрафах и потере 12 позиций на Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что потерял шанс на высокий результат на Гран-при Монако из-за проблемы в программном обеспечении, которая привела к штрафу. Отметим, что в документе ФИА со штрафом британец ехал на 0,1 км/ч быстрее разрешённого лимита.

«Прежде всего, я не совсем понимаю, за что именно мы получили штраф. До линии я уже ехал на ограничителе скорости на пит-лейне. Отключил его я уже после линии. Но, очевидно, в программном обеспечении есть какая-то проблема, и штрафы получили многие пилоты.

Ладно, пять секунд — это неприятно, но не конец света. А затем во время пит-стопа возникла полная неразбериха, и в итоге я получил штраф в виде проезда по пит-лейну. Такое наказание совершенно не соответствует проступку. В результате я откатился с третьего места на 14-е.

Я просто спросил: «Можем ли мы разобраться с этим после гонки? Если я отбуду этот штраф сейчас, моя гонка закончена». Я был готов отбыть пятисекундный штраф на следующем круге. Позади меня был 20-секундный отрыв от Гасли.

Из-за этого программного сбоя на въезде на пит-лейн я, вероятно, выиграл одну десятую секунды. А в итоге потерял 12 позиций», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.