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Мотор «Ред Булл» оказался лучшим. «Мерседес» получил право доработать двигатель — источник

Мотор «Ред Булл» оказался лучшим. «Мерседес» получил право доработать двигатель — источник
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Силовая установка Red Bull-Ford оказалась лучшей среди новых моторов Формулы-1. Об этом сообщает AutoRacer.

Послабление получил «Мерседес». Несмотря на репутацию фаворита среди мотористов, немецкий производитель попал под действие системы доработки двигателя (ADUO) и получил право на дополнительную доработку силовой установки. По данным источника, команда Тото Вольфа отстаёт на 2%, что позволит воспользоваться улучшениями как в 2026, так и в 2027 годах.

По информации источника, отставание «Феррари» от лидера превышает 4%. Благодаря этому команда получит дополнительные часы на разработку двигателя, увеличенный бюджет и две дополнительные омологации к сезону-2027.

Наиболее серьёзное отставание, как утверждает источник, зафиксировано у «Хонды». Японский производитель предположительно оказался в категории от 6% до 8% от лидера.

«Ауди», по имеющимся данным, получила послабления за отставание в диапазоне от 4% до 6% и расположилась сразу позади «Феррари».

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