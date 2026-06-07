«Альпин» опротестовала штрафы за превышение скорости на пит-лейне после Гран-при Монако

Команда «Альпин» подала в Международную автомобильную федерацию (ФИА) запрос на пересмотр решения по штрафам на Гран-при Монако.

«После результатов сегодняшнего Гран-при Монако команда BWT Alpine Formula One Team может подтвердить, что подала в ФИА запрос на пересмотр решения в связи со штрафами, вынесенными за превышение скорости на пит-лейне», — говорится в официальном сообщении команды.

Ранее сразу четыре пилота получили пятисекундные штрафы за превышение скорости. В заявлении отмечалось, что она составила 60,1 км/ч вместо разрешённых 60 км/ч. Пилоты «Альпин» Франко Колапинто и Пьер Гасли получили по одному штрафу, позже француз получил ещё один, в котором отмечалось, что он ехал со скоростью 60,4 км/ч.