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«Альпин» опротестовала штрафы за превышение скорости на пит-лейне после Гран-при Монако

«Альпин» опротестовала штрафы за превышение скорости на пит-лейне после Гран-при Монако
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Команда «Альпин» подала в Международную автомобильную федерацию (ФИА) запрос на пересмотр решения по штрафам на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«После результатов сегодняшнего Гран-при Монако команда BWT Alpine Formula One Team может подтвердить, что подала в ФИА запрос на пересмотр решения в связи со штрафами, вынесенными за превышение скорости на пит-лейне», — говорится в официальном сообщении команды.

Ранее сразу четыре пилота получили пятисекундные штрафы за превышение скорости. В заявлении отмечалось, что она составила 60,1 км/ч вместо разрешённых 60 км/ч. Пилоты «Альпин» Франко Колапинто и Пьер Гасли получили по одному штрафу, позже француз получил ещё один, в котором отмечалось, что он ехал со скоростью 60,4 км/ч.

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