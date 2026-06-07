Перес оштрафован на 10 секунд, «Кадиллак» лишился первых очков в Ф-1, Алонсо — 10-й

Мексиканский гонщик «Кадиллака» Серхио Перес оштрафован на десять секунд стюардами Гран-при Монако Формулы-1. Соответствующее наказание Перес получил за то, что на рестарте гонки выехал вперёд за пределы своей стартовой позиции, что было подтверждено в ходе расследования после окончания гонки. Было применено стандартное для подобного проступка наказание.

После 10-секундного штрафа Перес опустился в итоговой классификации гонки Гран-при Монако с 10-го места на 15-е — последнее среди тех, кто увидел клетчатый флаг. Таким образом, американская команда «Кадиллак» лишилась первых очков в Формуле-1. В очковую зону вместо Переса попал испанец Фернандо Алонсо — для «Астон Мартин» это первые баллы в сезоне.