Хаджара не лишили подиума на Гран-при Монако. Судьи объяснили почему
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Пилота «Ред Булл» Исака Хаджара не исключили из итогового протокола гонки Гран-при Монако, француз сохранил третье место. Ранее технический делегат отметил, что механики выполняли ремонтные работы под красными флагами, которые запрещены регламентом.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Спортивные комиссары заслушали представителей команды и технического делегата ФИА, а также изучили фотодоказательства.
Команда сообщила, что готовилась заменить свечи зажигания/катушки зажигания, однако фактически к выполнению этой замены не приступила, а автомобиль возобновил участие в гонке в том же состоянии, в котором прибыл на пит-лейн.
В связи с этим дальнейшие меры не принимаются», — сообщается в официальном заявлении ФИА.
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