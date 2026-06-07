Хаджара не лишили подиума на Гран-при Монако. Судьи объяснили почему

Пилота «Ред Булл» Исака Хаджара не исключили из итогового протокола гонки Гран-при Монако, француз сохранил третье место. Ранее технический делегат отметил, что механики выполняли ремонтные работы под красными флагами, которые запрещены регламентом.

«Спортивные комиссары заслушали представителей команды и технического делегата ФИА, а также изучили фотодоказательства.

Команда сообщила, что готовилась заменить свечи зажигания/катушки зажигания, однако фактически к выполнению этой замены не приступила, а автомобиль возобновил участие в гонке в том же состоянии, в котором прибыл на пит-лейн.

В связи с этим дальнейшие меры не принимаются», — сообщается в официальном заявлении ФИА.