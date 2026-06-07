Итоговые результаты Гран-при Монако Формулы-1 с учётом решений судей

Предлагаем вашему вниманию итоговую классификацию Гран-при Монако Формулы-1 с учётом штрафа пилота «Кадиллака» Серхио Переса за рестарт с некорректной позиции. Это наказание отбросило мексиканца с 10-го места на 15-е. В то же время Исак Хаджар избежал штрафа за некорректную работу механиков с машиной во время красного флага и сохранил место на подиуме.

Напомним, «Альпин» запросила пересмотр двух штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейне, стоивших французу третьего места.

Формула-1. Гран-при Монако. Итоговые результаты

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.271.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +23.394.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +24.261.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +26.553.

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +29.010.

7. Пьер Гасли («Альпин») +30.369.

8. Алекс Албон («Уильямс») +33.413.

9. Эстебан Окон («Хаас») +37.140.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +41.899.

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +42.748.

12. Джордж Расселл («Мерседес») +43.353.

13. Нико Хюлькенберг («Ауди») +44.102.

14. Франко Колапинто («Альпин») +48.964.

15. Серхио Перес («Кадиллак») +49.153.

16. Карлос Сайнс («Уильямс») — сход (70-й круг);

Шарль Леклер («Феррари») — сход (64-й круг);

Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход (56-й круг);

Ландо Норрис («Макларен») — сход (43-й круг);

Оливер Берман («Хаас») — сход (27-й круг);

Валттери Боттас («Кадиллак») — сход (15-й круг);

Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход (1-й круг).