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Д’Амброзио — об аварии Леклера: произошло нечто, что сработало не так, как должно было

Д’Амброзио — об аварии Леклера: произошло нечто, что сработало не так, как должно было
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Заместитель руководителя «Феррари» Жером Д’Амброзио прокомментировал ошибку Шарля Леклера во время Гран-при Монако. Монегаск врезался в стену и лишился шанса на подиум.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Прежде всего нужно понимать, что, когда пилот касается стены, это может происходить по самым разным причинам. Сегодня произошло нечто, что сработало не так, как должно было работать.

Что касается следующих гонок, наша задача заключается в том, чтобы на сто процентов поддержать Шарля. Завтра мы вернёмся домой, проанализируем произошедшее, определим, какое решение будет наилучшим для дальнейших действий, и будем двигаться в том направлении, которое сочтём наиболее правильным», — приводит слова Д’Амброзио издание FormulaPassion.

Ранее сам Леклер заявил, что уже две гонки подряд испытывает проблемы с тормозами.

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