Судьи объяснили, почему не наказали Хэмилтона и Хаджара за действия позади сейфти-кара
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Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 опубликовали документы с итогами расследований действий пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Исака Хаджара позади машины безопасности. Предполагалось, что Хэмилтон и Хаджар могли нарушить пункт правил, согласно которому нельзя отставать от едущего впереди болида сильнее, чем на 10 корпусов. В итоге же оба гонщика не получили наказаний от судей.
Куала-Лумпур (м). 1-й круг
22 сентября 2014, понедельник. 16:15 МСК
Филип Краинович
Ф. Краинович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
В официальных документах стюарды отметили, что ещё на Гран-при Канады 2025 года было решено, что в целях повышения безопасности допускается определённая толерантность в вопросе соблюдения правила десяти корпусов, чтобы пилоты могли готовить к рестарту двигатели и шины. Именно поэтому Хэмилтон и Хаджар не понесли наказаний.
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