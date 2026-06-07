Судьи объяснили, почему не наказали Хэмилтона и Хаджара за действия позади сейфти-кара

Стюарды Гран-при Монако Формулы-1 опубликовали документы с итогами расследований действий пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и представителя «Ред Булл» Исака Хаджара позади машины безопасности. Предполагалось, что Хэмилтон и Хаджар могли нарушить пункт правил, согласно которому нельзя отставать от едущего впереди болида сильнее, чем на 10 корпусов. В итоге же оба гонщика не получили наказаний от судей.

В официальных документах стюарды отметили, что ещё на Гран-при Канады 2025 года было решено, что в целях повышения безопасности допускается определённая толерантность в вопросе соблюдения правила десяти корпусов, чтобы пилоты могли готовить к рестарту двигатели и шины. Именно поэтому Хэмилтон и Хаджар не понесли наказаний.