Гасли: такой момент не должен отниматься у нас. Этот подиум я заслужил

Пилот «Альпин» Пьер Гасли заявил, что не считает себя виновным в нарушении скоростного режима на пит-лейне.

«Не думаю, что сейчас существует что-то, что могло бы причинить мне большую боль. Уже десять лет я, чёрт возьми, пашу не покладая рук ради таких моментов. Сегодня мы всё сделали правильно, чтобы стоять на подиуме перед всеми болельщиками, которые пришли нас поддержать.

Такой момент не должен отниматься у нас по несправедливым причинам. То, что сейчас происходит, неправильно. Надеюсь, будет принято правильное решение.

Я точно знаю, что настройки в машине были выставлены ниже 60 км/ч. И я точно знаю, что в обоих случаях включил ограничитель задолго до линии. Это, наверное, самая простая настройка, которую только можно задать болиду Формулы-1. Когда за превышение скорости наказывают три или четыре команды, это должно заставить людей задуматься и проверить, что именно происходит. Потому что это просто неправильно.

Надеюсь, мы сможем побороться за пересмотр этого решения. Конечно, это уже не вернёт мне тот момент, когда я праздновал подиум вместе с людьми. Но подиум есть подиум. Уже десять лет я очень тяжело работаю ради каждого такого шанса. За карьеру мне удалось завоевать пять подиумов, и, если честно, этого недостаточно. Этот подиум я заслужил. Надеюсь, они смогут что-то сделать», — приводит слова Гасли издание Motorsport.