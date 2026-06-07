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Эксперт объяснила волну штрафов за скорость на пит-лейне в Монако

Эксперт объяснила волну штрафов за скорость на пит-лейне в Монако
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Эксперт Sky Sports Берни Коллинз выдвинула собственную теорию, почему сразу несколько пилотов получили штрафы за превышение скорости на пит-лейне по ходу Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Представьте себе автомагистраль с контрольными рамками над дорогой. Принцип здесь похожий. Смотрят, в какое время машина находилась в каждой контрольной точке. По времени между этими точками рассчитывается её средняя скорость в данном секторе.

Поэтому я думаю, что в гонке пилоты сильнее срезали траекторию на въезде на пит-лейн, чем делали это на тренировках, поскольку атаковали более агрессивно. И именно в этой зоне их средняя скорость оказалась выше лимита в 60 км/ч.

Здесь довольно необычный въезд на пит-лейн. Обычно пилот подъезжает к зоне ограничения с гораздо более высокой скоростью и затем снижает её до срабатывания ограничителя. А здесь ты входишь в эту зону уже на относительно низкой скорости. Поэтому такая конфигурация иногда может застать пилотов врасплох», — приводит слова Коллинз Sky Sports.

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