Эксперт объяснила волну штрафов за скорость на пит-лейне в Монако

Эксперт Sky Sports Берни Коллинз выдвинула собственную теорию, почему сразу несколько пилотов получили штрафы за превышение скорости на пит-лейне по ходу Гран-при Монако.

«Представьте себе автомагистраль с контрольными рамками над дорогой. Принцип здесь похожий. Смотрят, в какое время машина находилась в каждой контрольной точке. По времени между этими точками рассчитывается её средняя скорость в данном секторе.

Поэтому я думаю, что в гонке пилоты сильнее срезали траекторию на въезде на пит-лейн, чем делали это на тренировках, поскольку атаковали более агрессивно. И именно в этой зоне их средняя скорость оказалась выше лимита в 60 км/ч.

Здесь довольно необычный въезд на пит-лейн. Обычно пилот подъезжает к зоне ограничения с гораздо более высокой скоростью и затем снижает её до срабатывания ограничителя. А здесь ты входишь в эту зону уже на относительно низкой скорости. Поэтому такая конфигурация иногда может застать пилотов врасплох», — приводит слова Коллинз Sky Sports.