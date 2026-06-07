Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Хэмилтона на 66 очков, от Расселла — на 68

Предлагаем вашему вниманию личный зачёт и положение в Кубке конструкторов Формулы-1 с учётом итоговых результатов Гран-при Монако. Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли увеличил свой отрыв до 66 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 79 баллов.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 156 очков.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 90.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 88.
4. Шарль Леклер («Феррари») — 75.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 60.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 58.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 29.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 26.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 26.
11. Оливер Берман («Хаас») — 18.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 15.
13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 13.
14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.
15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.
17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.
19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.
20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 244 очка.
2. «Феррари» — 165.
3. «Макларен» — 118.
4. «Ред Булл» — 72.
5. «Альпин» — 41.
6. «Рейсинг Буллз» — 39.
7. «Хаас» — 21.
8. «Уильямс» — 11.
9. «Ауди» — 2.
10. «Астон Мартин» — 1.
11. «Кадиллак» — 0.