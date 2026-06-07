Общий зачёт Формулы-1: Антонелли оторвался от Хэмилтона на 66 очков, от Расселла — на 68

Предлагаем вашему вниманию личный зачёт и положение в Кубке конструкторов Формулы-1 с учётом итоговых результатов Гран-при Монако. Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли увеличил свой отрыв до 66 очков. В Кубке конструкторов «Мерседес» опережает «Феррари» на 79 баллов.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 156 очков.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 90.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 88.

4. Шарль Леклер («Феррари») — 75.

5. Оскар Пиастри («Макларен») — 60.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 58.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 43.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 29.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 26.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 26.

11. Оливер Берман («Хаас») — 18.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 15.

13. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 13.

14. Карлос Сайнс («Уильямс») — 6.

15. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 3.

17. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1.

19. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 0.

20. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

21. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 244 очка.

2. «Феррари» — 165.

3. «Макларен» — 118.

4. «Ред Булл» — 72.

5. «Альпин» — 41.

6. «Рейсинг Буллз» — 39.

7. «Хаас» — 21.

8. «Уильямс» — 11.

9. «Ауди» — 2.

10. «Астон Мартин» — 1.

11. «Кадиллак» — 0.