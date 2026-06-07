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«Крайне удивлены». Поставщик тормозов для «Феррари» отреагировал на критику от Леклера

«Крайне удивлены». Поставщик тормозов для «Феррари» отреагировал на критику от Леклера
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Компания Brembo, поставляющая тормозные системы для «Феррари», выступила с официальным заявлением после слов пилота «Скудерии» Шарля Леклера по итогам Гран-при Монако. Ранее монегаск связал свои проблемы по ходу уикенда с работой тормозов.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Группа Brembo выражает большое удивление в связи с тем, что произошло с Шарлем Леклером во время Гран-при Монако, и крайне удивлена заявлениями, сделанными пилотом после гонки.

В настоящий момент компания не располагает информацией о причинах проблем, с которыми столкнулся Шарль Леклер, и поэтому считает преждевременным давать окончательные технические оценки до проведения анализа имеющихся данных.

В подобных случаях необходимо изучить телеметрическую информацию совместно с инженерами команды, чтобы точно установить источник произошедшего», — приводит слова представителей Brembo издание FormulaPassion.

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