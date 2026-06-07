«Крайне удивлены». Поставщик тормозов для «Феррари» отреагировал на критику от Леклера

Компания Brembo, поставляющая тормозные системы для «Феррари», выступила с официальным заявлением после слов пилота «Скудерии» Шарля Леклера по итогам Гран-при Монако. Ранее монегаск связал свои проблемы по ходу уикенда с работой тормозов.

«Группа Brembo выражает большое удивление в связи с тем, что произошло с Шарлем Леклером во время Гран-при Монако, и крайне удивлена заявлениями, сделанными пилотом после гонки.

В настоящий момент компания не располагает информацией о причинах проблем, с которыми столкнулся Шарль Леклер, и поэтому считает преждевременным давать окончательные технические оценки до проведения анализа имеющихся данных.

В подобных случаях необходимо изучить телеметрическую информацию совместно с инженерами команды, чтобы точно установить источник произошедшего», — приводит слова представителей Brembo издание FormulaPassion.