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В «Феррари» объяснили решение провести пит-стоп Леклеру вместе с Хэмилтоном

В «Феррари» объяснили решение провести пит-стоп Леклеру вместе с Хэмилтоном
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Заместитель руководителя «Феррари» Жером Д’Амброзио рассказал, почему команда решила провести пит-стоп Шарлю Леклеру сразу после пит-стопа для его напарника Льюиса Хэмилтона, который дополнительно отбывал пятисекундный штраф.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«По ходу гонки мы действительно обсуждали этот вопрос. Риск заключается в том, что если выжидать во время периода автомобиля безопасности, то можно оказаться в ситуации, когда после выезда с пит-лейна машина безопасности окажется прямо перед тобой. И тогда ты потеряешь вообще всё преимущество.

Возможно, тот последний пит-стоп не был на 100% оптимальным именно для него. Но, оглядываясь назад, и мы обсуждали это уже после гонки, как команда мы должны были действовать именно так. Это один из тех сложных выборов, которые приходится делать.

Очевидно, именно это вызвало у него разочарование. В тот момент, учитывая пятисекундный штраф Льюиса, виртуально он шёл вторым. Но затем появился автомобиль безопасности, и это преимущество исчезло. Нам пришлось проводить двойной пит-стоп.

К сожалению, это те вещи, на которые у тебя практически нет никакого влияния», — приводит слова Д’Амброзио издание Motorsport.

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