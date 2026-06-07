В «Феррари» объяснили решение провести пит-стоп Леклеру вместе с Хэмилтоном

Заместитель руководителя «Феррари» Жером Д’Амброзио рассказал, почему команда решила провести пит-стоп Шарлю Леклеру сразу после пит-стопа для его напарника Льюиса Хэмилтона, который дополнительно отбывал пятисекундный штраф.

«По ходу гонки мы действительно обсуждали этот вопрос. Риск заключается в том, что если выжидать во время периода автомобиля безопасности, то можно оказаться в ситуации, когда после выезда с пит-лейна машина безопасности окажется прямо перед тобой. И тогда ты потеряешь вообще всё преимущество.

Возможно, тот последний пит-стоп не был на 100% оптимальным именно для него. Но, оглядываясь назад, и мы обсуждали это уже после гонки, как команда мы должны были действовать именно так. Это один из тех сложных выборов, которые приходится делать.

Очевидно, именно это вызвало у него разочарование. В тот момент, учитывая пятисекундный штраф Льюиса, виртуально он шёл вторым. Но затем появился автомобиль безопасности, и это преимущество исчезло. Нам пришлось проводить двойной пит-стоп.

К сожалению, это те вещи, на которые у тебя практически нет никакого влияния», — приводит слова Д’Амброзио издание Motorsport.