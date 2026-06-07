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Антонелли: единственным человеком, который мог меня остановить, был я сам

Антонелли: единственным человеком, который мог меня остановить, был я сам
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал свою победу на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Это был один из тех дней, когда я чувствовал себя лучше всего за всю свою жизнь за рулём гоночной машины. Это было непросто, потому что до красного флага я ехал в очень хорошем темпе. Я атаковал, но не слишком сильно. Ровно настолько, чтобы сохранять концентрацию. Я чувствовал себя очень комфортно.

Красный флаг оказался не самым простым моментом, особенно потому, что мне пришлось заново проходить всю процедуру старта. Но должен сказать, что после рестарта всё прошло хорошо. А затем последние десять кругов я просто получил огромное удовольствие.

Сегодня единственным человеком, который мог меня остановить, был я сам. Теперь мы отправляемся в Барселону. Это будет совершенно другой уикенд. И каждый следующий этап будет новым опытом. Поэтому сейчас я, конечно, собираюсь насладиться этим моментом.

Но затем будет важно снова сосредоточиться на действительно важных вещах и подойти к ним с максимальной решимостью и боевым настроем», — приводит слова Антонелли FormulaPassion.

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