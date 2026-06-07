Хюлькенберг объяснил аварию с Сайнсом на Гран-при Монако, стоившую ему очков

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Монако, заявив, что штраф за контакт с пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом лишил команду возможности побороться за очковую зону.

«Разочаровывающее завершение уикенда. Какое-то время казалось, что нам удалось пробиться в очки, но штраф поставил на этом крест. После рестарта, когда до финиша оставалось всего несколько кругов, было понятно, что борьба получится очень напряжённой.

Мне пришлось реагировать, чтобы избежать контакта с машиной впереди, и я сместился внутрь. Но когда я уже оказался там, руль был вывернут до упора, и мне фактически было некуда деваться. Карлос находился снаружи, и между нами произошёл контакт.

Это расстраивает, потому что по ходу уикенда мы показывали обнадёживающий темп. Но, к сожалению, превратить его в хороший результат нам не удалось», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.