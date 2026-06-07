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Хюлькенберг объяснил аварию с Сайнсом на Гран-при Монако, стоившую ему очков

Хюлькенберг объяснил аварию с Сайнсом на Гран-при Монако, стоившую ему очков
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Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг подвёл итоги Гран-при Монако, заявив, что штраф за контакт с пилотом «Уильямса» Карлосом Сайнсом лишил команду возможности побороться за очковую зону.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Разочаровывающее завершение уикенда. Какое-то время казалось, что нам удалось пробиться в очки, но штраф поставил на этом крест. После рестарта, когда до финиша оставалось всего несколько кругов, было понятно, что борьба получится очень напряжённой.

Мне пришлось реагировать, чтобы избежать контакта с машиной впереди, и я сместился внутрь. Но когда я уже оказался там, руль был вывернут до упора, и мне фактически было некуда деваться. Карлос находился снаружи, и между нами произошёл контакт.

Это расстраивает, потому что по ходу уикенда мы показывали обнадёживающий темп. Но, к сожалению, превратить его в хороший результат нам не удалось», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба команды.

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