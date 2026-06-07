«Команда работала до четырёх утра». Норрис — о проблемах «Макларена» на ГП Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход на Гран-при Монако и рассказал, что команда столкнулась с проблемами ещё в пятницу.

«Это был не наш уикенд, и, к сожалению, команда вновь не смогла добраться до финиша. Проблемы начались ещё в пятницу, из-за чего команда работала до четырёх утра субботы, чтобы вернуть машину на трассу. Но затем уже по ходу гонки мы столкнулись с новой неисправностью.

Это тяжело и очень расстраивает всех нас, потому что мы прикладываем огромные усилия, чтобы прибавить, однако сейчас проблемы с надёжностью оказываются сильнее нас.

Мы не собираемся опускать голову и постараемся сохранять позитивный настрой. Мы знаем, над чем нужно работать, и надёжность сейчас стоит на первом месте в списке задач.

Команда заслуживает огромного уважения за свою самоотдачу, и мы продолжим упорно трудиться ради неё. Надеюсь, в Барселоне нам удастся вернуться на прежний уровень, получить повод для оптимизма и показать, на что мы действительно способны», — приводит слова Норриса пресс-служба.