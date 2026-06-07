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«Команда работала до четырёх утра». Норрис — о проблемах «Макларена» на ГП Монако

«Команда работала до четырёх утра». Норрис — о проблемах «Макларена» на ГП Монако
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сход на Гран-при Монако и рассказал, что команда столкнулась с проблемами ещё в пятницу.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Это был не наш уикенд, и, к сожалению, команда вновь не смогла добраться до финиша. Проблемы начались ещё в пятницу, из-за чего команда работала до четырёх утра субботы, чтобы вернуть машину на трассу. Но затем уже по ходу гонки мы столкнулись с новой неисправностью.

Это тяжело и очень расстраивает всех нас, потому что мы прикладываем огромные усилия, чтобы прибавить, однако сейчас проблемы с надёжностью оказываются сильнее нас.

Мы не собираемся опускать голову и постараемся сохранять позитивный настрой. Мы знаем, над чем нужно работать, и надёжность сейчас стоит на первом месте в списке задач.

Команда заслуживает огромного уважения за свою самоотдачу, и мы продолжим упорно трудиться ради неё. Надеюсь, в Барселоне нам удастся вернуться на прежний уровень, получить повод для оптимизма и показать, на что мы действительно способны», — приводит слова Норриса пресс-служба.

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