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«Из-за чужих ошибок мы остались ни с чем». Сайнс раскритиковал Хюлькенберга на ГП Монако

«Из-за чужих ошибок мы остались ни с чем». Сайнс раскритиковал Хюлькенберга на ГП Монако
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс остался недоволен действиями гонщика «Ауди» Нико Хюлькенберга после схода на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«С этим нужно что-то делать, потому что после стольких стартов в Монако мы уже прекрасно знаем, что в шестом повороте всегда возникает затор, и всем нам практически приходится останавливать машину, чтобы не врезаться в того, кто едет впереди. Как можно до сих пор бросаться внутрь в таких ситуациях и рисковать всем подряд?

Сейчас уже ничего не изменить. Но мы провели очень сильную гонку и ехали к очкам, а это было самой сложной задачей. Причём очки могли заработать обе машины команды, что было бы для нас очень важно. Но из-за чужих ошибок и безумных действий мы остались ни с чем.

Мне говорят, что, возможно, что-то странное сделал Расселл. Но мы все знаем, что даже при обычных стартах в этом повороте приходится буквально играть сцеплением, чтобы машина не заглохла, и проходить его по одному или максимум по двое. Поэтому меня удивляет, что кто-то до сих пор не понимает, что такое может произойти, и в итоге врежется в тебя», — приводит слова Сайнса издание AS.

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