Кими Антонелли стал самым молодым обладателем «Большого шлема» в Формуле-1

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли установил новое достижение в Формуле-1. Итальянец стал самым молодым гонщиком в истории чемпионата, которому удалось оформить «Большой шлем».
На Гран-при Монако Антонелли завоевал поул-позицию, лидировал на протяжении всей дистанции, показал лучший круг гонки и одержал победу. На момент достижения ему было 19 лет, 9 месяцев и 13 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал четырёхкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену. Нидерландец оформил «Большой шлем» на Гран-при Австрии 2021 года в возрасте 23 лет, 9 месяцев и 4 дней.
Среди действующих пилотов в число самых молодых обладателей «Большого шлема» также входят Оскар Пиастри, добившийся этого на Гран-при Нидерландов — 2025 (24 года, 4 месяца и 25 дней) и Шарль Леклер, оформивший достижение на Гран-при Австралии — 2022 (24 года, 5 месяцев и 25 дней).
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