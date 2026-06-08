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Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в сезоне

Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в сезоне
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 10-е место на Гран-при Монако, которое принесло команде первый заработанный балл в нынешнем сезоне Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«На первом круге и после рестарта я очень сильно рисковал и просто старался удержать ту позицию, на которой мы находились. Сегодня на трассе было невероятно сложно.

Но мы выбрали агрессивную стратегию, проведя пит-стоп уже на третьем круге, и рассчитывали доехать до финиша всего с одной остановкой. Красный флаг и последующий рестарт помогли нам. Мы постарались воспользоваться всеми возможностями, которые нам представились.

Поэтому считаю, что мы очень хорошо провели эту гонку и это был хороший результат», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Изначально Алонсо завершил гонку на 11-м месте, однако поднялся на строчку выше после штрафа для Серхио Переса. Мексиканец получил 10 секунд в итоговый протокол за неправильное положение на рестарте гонки.

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