Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в сезоне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал 10-е место на Гран-при Монако, которое принесло команде первый заработанный балл в нынешнем сезоне Формулы-1.

«На первом круге и после рестарта я очень сильно рисковал и просто старался удержать ту позицию, на которой мы находились. Сегодня на трассе было невероятно сложно.

Но мы выбрали агрессивную стратегию, проведя пит-стоп уже на третьем круге, и рассчитывали доехать до финиша всего с одной остановкой. Красный флаг и последующий рестарт помогли нам. Мы постарались воспользоваться всеми возможностями, которые нам представились.

Поэтому считаю, что мы очень хорошо провели эту гонку и это был хороший результат», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Изначально Алонсо завершил гонку на 11-м месте, однако поднялся на строчку выше после штрафа для Серхио Переса. Мексиканец получил 10 секунд в итоговый протокол за неправильное положение на рестарте гонки.