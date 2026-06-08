В «Мерседесе» прокомментировали штраф Расселла на Гран-при Монако

Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин высказался о штрафе Джорджа Расселла по ходу Гран-при Монако, который отбросил его за пределы очковой зоны.

Британец получил 5 секунд за нарушение лимита скорости на въезде на пит-лейн. Позже, во время пит-стопа, Расселл его не отбыл и был наказан штрафом в виде проезда по пит-лейну.

«Появление автомобиля безопасности в этот момент создало для команды серьёзную проблему, поскольку нам пришлось практически без времени на реакцию координировать двойной пит-стоп для обеих машин. Поскольку на своём втором пит-стопе Джордж не отбыл штраф должным образом, ему был назначен штраф в виде проезда по пит-лейну.

После того как красный флаг вновь собрал весь пелотон вместе, то, что в обычной ситуации обернулось бы потерей всего пары позиций, в итоге привело к финишу за пределами очковой зоны. Мы проанализируем нашу коммуникацию и внутренние процедуры, чтобы в будущем быть лучше подготовленными к подобным ситуациям и действовать более устойчиво в таких обстоятельствах», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.