У Хэмилтона и Леклера отличаются компоненты тормозной системы — AutoRacer

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон использует иную конфигурацию тормозной системы по сравнению с напарником Шарлем Леклером. Как сообщает AutoRacer, именно это может объяснять различия в ощущениях гонщиков в последних гонках.

По информации источника, начиная с Гран-при Японии Хэмилтон использует тормозные суппорты Brembo в сочетании с тормозными дисками Carbon Industries. Ранее британец работал с такими дисками на протяжении многих лет во время выступлений за «Мерседес».

Сообщается, что семикратный чемпион мира добивался перехода на эту конфигурацию ещё в прошлом сезоне. После тестов в Бахрейне перед стартом чемпионата «Феррари» разрешила Хэмилтону использовать предпочитаемый вариант, и с этапа в Судзуке он фактически пошёл собственным путём в вопросе настройки тормозной системы.

При этом большая часть тормозной системы на машине британца по-прежнему производится Brembo.

По данным AutoRacer, именно вариант с тормозными дисками, который использует Хэмилтон, Леклер имел в виду после гонки в Монако. Источник утверждает, что пилот «Феррари» может опробовать аналогичную конфигурацию уже в ближайшие недели.