Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup Series в Мичигане и сравнялся по победам с Кайлом Бушем

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку FireKeepers Casino 400 — 15-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. До этого Хэмлин показал лучшее время в квалификации, однако после этого его машина была отремонтирована из-за повреждений, вызванных пробитой шиной, после чего Денни вынужден был стартовать 31-м.

Заезд неоднократно прерывался красными флагами, а на 150-м круге после жёсткого столкновения Чейза Эллиотта и Кристофера Белла судьи остановили гонку красными флагами. В этом эпизоде Эллиотт атаковал по внутренней траектории, но машину начало заносить и в попытке поймать автомобиль Чейз врезался в Белла. Последнего отбросило в отбойник, который от удара получил повреждения.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

На рестарте после возобновления гонки произошёл завал с участием девяти пилотов. Майкл Макдауэлл поддел сзади Рикки Стенхауса, после чего тот зацепил Ноа Грэгсона и Райана Приса. В попытке избежать контакта с потерявшими управление пилотами в завал также угодили Остин Хилл, Тай Диллон, Джош Берри, Коди Уэйр и Шейн ван Гисберген.

Решающим эпизодом гонки стал рестарт за 39 кругов до финиша, когда Денни Хэмлин, пробившийся из последних рядов группу лидеров, пошёл в атаку в три ряда и опередил Даниэля Суареса и Карсона Хосевара. После этого Хэмлин оторвался от пелотона на 11 секунд и одержал победу.

Она стала для Денни 63-й в NASCAR Cup Series, таким образом Хэмлин сравнялся по числу выигранных гонок с Кайлом Бушем, своим бывшим партнёром по команде, который скончался в конце мая в возрасте 41 года. На круге почёта Хэмлин провёл по трассе флаг с номером 18, под которым Буш выиграл два чемпионата и завоевал большинство своих побед.

Вторым финишировал Эрик Джонс, третье место занял Бубба Уоллас, а следом за ним расположились Кайл Ларсон и Карсон Хосевар. Даниэль Суарес закончил гонку на шестой позиции, оставив позади Джоуи Логано и Райана Блейни.

NASCAR Cup Series. FireKeepers Casino 400 (топ-10):

1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 200 кругов.

2. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +11.1 сек.

3. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +12.0.

4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.2.

5. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +12.2.

6. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +14.0.

7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +14.4.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +14.8.

9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +18.1.

10. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.3.

Несмотря на первый сход в сезоне, Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, основанной Хэмлином и легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, по-прежнему лидирует в общем зачёте. Сам Денни занимает вторую строчку и уступает Реддик 51 очко. Третье место удерживает Райан Блейни, а следом за ним по-прежнему идут Чейз Эллиотт и Тай Гиббс.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 669 очков.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 618.

3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 512.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 482.

5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 470.

6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 453.

7. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 428.

8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 424.

9. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 418.

10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 410.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 378.

12. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 377.

13. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 370.

14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 355.

15. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 318.

16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 332.

17. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 329.

18. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 314.

19. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 313.

20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 286.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка The Great American Getaway 400 — пройдёт 14 июня на триовале «Поконо Рейсвей».