Хэмлин выиграл гонку NASCAR Cup Series в Мичигане и сравнялся по победам с Кайлом Бушем

Пилот команды Joe Gibbs Racing Денни Хэмлин выиграл гонку FireKeepers Casino 400 — 15-й этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. До этого Хэмлин показал лучшее время в квалификации, однако после этого его машина была отремонтирована из-за повреждений, вызванных пробитой шиной, после чего Денни вынужден был стартовать 31-м.
Заезд неоднократно прерывался красными флагами, а на 150-м круге после жёсткого столкновения Чейза Эллиотта и Кристофера Белла судьи остановили гонку красными флагами. В этом эпизоде Эллиотт атаковал по внутренней траектории, но машину начало заносить и в попытке поймать автомобиль Чейз врезался в Белла. Последнего отбросило в отбойник, который от удара получил повреждения.
Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.
На рестарте после возобновления гонки произошёл завал с участием девяти пилотов. Майкл Макдауэлл поддел сзади Рикки Стенхауса, после чего тот зацепил Ноа Грэгсона и Райана Приса. В попытке избежать контакта с потерявшими управление пилотами в завал также угодили Остин Хилл, Тай Диллон, Джош Берри, Коди Уэйр и Шейн ван Гисберген.
Решающим эпизодом гонки стал рестарт за 39 кругов до финиша, когда Денни Хэмлин, пробившийся из последних рядов группу лидеров, пошёл в атаку в три ряда и опередил Даниэля Суареса и Карсона Хосевара. После этого Хэмлин оторвался от пелотона на 11 секунд и одержал победу.
Она стала для Денни 63-й в NASCAR Cup Series, таким образом Хэмлин сравнялся по числу выигранных гонок с Кайлом Бушем, своим бывшим партнёром по команде, который скончался в конце мая в возрасте 41 года. На круге почёта Хэмлин провёл по трассе флаг с номером 18, под которым Буш выиграл два чемпионата и завоевал большинство своих побед.
Вторым финишировал Эрик Джонс, третье место занял Бубба Уоллас, а следом за ним расположились Кайл Ларсон и Карсон Хосевар. Даниэль Суарес закончил гонку на шестой позиции, оставив позади Джоуи Логано и Райана Блейни.
NASCAR Cup Series. FireKeepers Casino 400 (топ-10):
1. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 200 кругов.
2. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») +11.1 сек.
3. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +12.0.
4. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.2.
5. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +12.2.
6. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») +14.0.
7. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +14.4.
8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +14.8.
9. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») +18.1.
10. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +19.3.
Несмотря на первый сход в сезоне, Тайлер Реддик из команды 23XI Racing, основанной Хэмлином и легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, по-прежнему лидирует в общем зачёте. Сам Денни занимает вторую строчку и уступает Реддик 51 очко. Третье место удерживает Райан Блейни, а следом за ним по-прежнему идут Чейз Эллиотт и Тай Гиббс.
Положение в общем зачёте (топ-20):
1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 669 очков.
2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 618.
3. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 512.
4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 482.
5. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 470.
6. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 453.
7. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 428.
8. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 424.
9. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 418.
10. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 410.
11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 378.
12. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 377.
13. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 370.
14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 355.
15. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 318.
16. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 332.
17. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 329.
18. Эрик Джонс (Legacy Motor Club / «Тойота») — 314.
19. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 313.
20. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 286.
Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка The Great American Getaway 400 — пройдёт 14 июня на триовале «Поконо Рейсвей».