Ньюгарден выиграл гонку IndyCar BAG 500, Эрриксон — 2-й, Шумахер — 16-й, Палоу — 17-й

В ночь на 8 июня в Мадисоне, штат Иллинойс, в рамках девятого этапа сезона-2026 состоялась гонка Bommarito Automotive Group 500 престижной серии IndyCar. Победу одержал 35-летний двукратный чемпион IndyCar Джозеф Ньюгарден (Team Penske). Вторым финишировал бывший пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон из команды Andretti Global. Третий — Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing).
Лидер сезона и четырёхкратный чемпион IndyCar Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) финишировал 17-м и заработал 15 очков. После девяти этапов на счету Алекса 342 очка в личном зачёте и он сохраняет за собой первую строчку. Его преследователь Кайл Кирквуд (Andretti Global w/ Curb-Agajanian) финишировал в гонке шестым, набрав 28 очков. Его отрыв от Палоу сократился до 49 очков — всего на его счету 293 балла.
IndyCar. Bommarito Automotive Group 500 (топ-10):
1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 260 кругов.
2. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +0.6613.
3. Кристиан Расмуссен (Ed Carpenter Racing) +1.8523.
4. Ринус Викей (Juncos Hollinger Racing) +3.4347.
5. Скотт Маклафлин (Team Penske) +7.2225.
6. Кайл Кирквуд (Andretti Global w/ Curb-Agajanian) +7.9480.
7. Дэвид Малукас (Team Penske) +8.3684.
8. Уилл Пауэр (Andretti Global) +9.3370.
9. Маркус Армстронг (Meyer Shank w/ Curb-Agajanian) 9.7250.
10. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +10.0402.
...
15. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +1 круг.
16. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1 круг.
17. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +2 круга.