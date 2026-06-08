«Я не нарушал». Льюис Хэмилтон — о штрафе за превышение скорости на пит-лейне ГП Монако

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о большом количестве штрафов за превышение скорости на Гран-при Монако.

«Штраф в пять секунд? Я не превышал скорость. Думаю, это просто особенность пит-лейна. Езжу по этому пит-лейну много лет. Не то чтобы я въехал и не нажал какую-то кнопку или что-то в этом роде. Ограничитель скорости на пит-лейне включается сразу. И думаю, что дело в траектории, которую вы выбираете, той же траектории, которой все мы следовали годами. Когда вы въезжаете, срезаете часть белой линии.

Я выехал с пит-лейна и сосредоточился на гонке. И был шокирован, узнав, что превысил скорость, потому что на самом деле я точно не нарушал. Не знаю, дело в расстоянии или в чём-то ещё, что нам действительно нужно изучить. Слышал, что многие получили такой штраф, они, вероятно, на самом деле не превышали скорость.

А это, по сути, превращается в штраф «стоп-энд-гоу», вы едете в боксы и обязаны остановиться и ждать пять, 10 секунд, смотря кто сколько получил, это просто уничтожает ваши шансы на такой короткой трассе. Так что я благодарен, что мне ещё это не слишком помешало», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.