Льюис Хэмилтон повторил рекорд Сенны на Гран-при Монако

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон установил очередное достижение на минувшем Гран-при Монако Формулы-1.

Хэмилтон стал вторым пилотом в истории, сумевшим восемь раз подняться на подиум этапа в Монте-Карло, после бразильца Айртона Сенны.

Формула-1. Гран-при Монако (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78 кругов.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.271.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +23.394.

4. Оскар Пиастри («Макларен») +24.261.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +26.553.

6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +29.010.

7. Пьер Гасли («Альпин») +30.369.

8. Алекс Албон («Уильямс») +33.413.

9. Эстебан Окон («Хаас») +37.140.

10. Серхио Перес («Кадиллак») +39.153.