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«Слышал много разного из двигателя». Норрис — о сходе на Гран-при Монако

«Слышал много разного из двигателя». Норрис — о сходе на Гран-при Монако
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Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о своём сходе на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Были некоторые проблемы в начале гонки, а затем большие — в середине, не знаю, связаны они или нет. Нам пришлось сойти, так что сейчас я мало что могу сделать.

Странные звуки двигателя? Да, я слышал много разного и из двигателя, и из турбины, и из батареи — много всего, что звучало неправильно. Мы попытались это исправить, но это усугубило проблему. Вернули всё обратно, так что у меня снова возникли проблемы, казалось, нам просто пришлось с этим жить, а по итогу просто сошли», — приводит слова Норриса RacingNews365.

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Комментарии
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