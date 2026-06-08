«Слышал много разного из двигателя». Норрис — о сходе на Гран-при Монако

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о своём сходе на Гран-при Монако.

«Были некоторые проблемы в начале гонки, а затем большие — в середине, не знаю, связаны они или нет. Нам пришлось сойти, так что сейчас я мало что могу сделать.

Странные звуки двигателя? Да, я слышал много разного и из двигателя, и из турбины, и из батареи — много всего, что звучало неправильно. Мы попытались это исправить, но это усугубило проблему. Вернули всё обратно, так что у меня снова возникли проблемы, казалось, нам просто пришлось с этим жить, а по итогу просто сошли», — приводит слова Норриса RacingNews365.