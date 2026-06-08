Сергей Ермаков — победитель третьего этапа Открытого чемпионата РДС в Казани

На автодроме KazanRing Canyon в столице Республики Татарстан завершился третий этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open), проходивший 6 и 7 июня. Победителем стал спортсмен из Самары Сергей Ермаков.

Победу в субботних квалификационных заездах одержал пилот из Ростова-на-Дону Валерий Богочаров, выполнивший судейское задание на 96,5 балла из 100 возможных. Второй день чемпионата был посвящён парным заездам. В сезоне-2026 они проходят по системе выбывания после двух поражений (Double Elimination), что позволяет пилотам продолжить борьбу даже после проигрыша в своём первом хите.

Фото: Пресс-служба РДС

Победитель этапа Сергей Ермаков в первом раунде встретился со спортсменом из Московской области Александром Леоновым и вышел победителем. Второй раунд самарский спортсмен преодолел по bye run (одиночный проезд без соперника). В третьем раунде конкурентом для победителя этапа стал петербургский пилот команды Tamashi Racing Игорь Озолин. Победа в этой дуэли также была присуждена самарцу. В полуфинале лидер этапа встретился со столичным пилотом Анатолием Щербаком, где на позиции преследователя спортсмен из Москвы допустил контакт с автомобилем Сергея Ермакова сразу после постановки, что и стало решающим фактором для судей.

Самарский пилот прошёл дальше, а Анатолий Щербак встретился во втором полуфинале с Валерием Богочаровым. Дуэль между пилотом из Ростова-на-Дону и Щербаком завершилась победой москвича, благодаря чему Анатолий Щербак и Сергей Ермаков встретились в финале, а Валерий Богочаров занял третье место по итогам этапа. По результатам хита увереннее провёл заезды Ермаков, которому рефери присудили победу, а Щербак стал серебряным призёром третьего этапа RDS Open.

Фото: Пресс-служба РДС

Открытый чемпионат РДС 2026. Третий этап. KazanRing Canyon. Личный зачёт (топ-3):

1. Сергей Ермаков (г. Самара) — 259 баллов.

2. Анатолий Щербак (г. Москва) —195 баллов.

3. Валерий Богочаров (г. Ростов-на-Дону) —167 баллов.

Фото: Пресс-служба РДС

Открытый чемпионат РДС 2026. Третий этап. KazanRing Canyon. Командный зачёт (топ-3):

1. Tamashi Racing— 174 балла.

2. STAR PËR STARS AIMOL — 171 балл.

3. «ЦМРБанк» — 38 баллов.

Третий этап стал «экватором» сезона Открытого чемпионата РДС. Впереди пилотов ждут ещё три этапа, по итогам которых будет определён чемпион сезона-2026.

Открытый чемпионат РДС 2026. Личный зачёт (топ-3). Итоги трёх этапов:

1. Анатолий Щербак (г. Москва) — 532 балла.

2. Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург) — 452 балла.

3. Владислав Ерофеев (г. Георгиевск) — 437 баллов.

Открытый чемпионат РДС 2026. Командный зачёт (топ-3). Итоги трёх этапов:

1. Tamashi Racing — 712 баллов.

2. STAR PËR STARS AIMOL — 691 балл.

3. «ЦМРБанк» — 231 балл.

Следующий этап Открытого чемпионата РДС пройдёт 18-19 июля в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ ИГОРА ДРАЙВ 2026». Но до этого фанаты дрифта смогут посетить ещё два события Российской Дрифт Серии — 13 и 14 июня в Нижнем Новгороде на автодроме NRing пройдёт третий этап Гран-При РДС, а 20 июня в Москве на территории автодрома Moscow Raceway состоится фестиваль большого дрифта RDS Fest.