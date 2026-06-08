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«Можно только извиниться». Лоран Мекис прокомментировал сход Ферстаппена в Монако

«Можно только извиниться». Лоран Мекис прокомментировал сход Ферстаппена в Монако
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Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал сход четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Монако, состоявшейся на минувших выходных в Монте-Карло.

«Это проблема двигателя. Всё началось на прогревочном круге, ничего не смогли с этим поделать. Так получилось. Возможно, вы знаете, что это была первая силовая установка Макса в этом году, её планировалось заменить после Монако. Очевидно, мы этого не хотели. Всё, что можем сделать, это извиниться перед Максом, потому что он проделал с командой выдающуюся работу», — приводит слова Мекиса издание GPblog.

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