Льюис Хэмилтон поблагодарил Ким Кардашьян после подиума на Гран-при Монако

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поблагодарил свою подругу американскую селебрити Ким Кардашьян после выступления на Гран-при Монако, где он занял второе место.

«Здорово, что она посетила этот уикенд и поддержала. Если говорить о моих друзьях, невероятная поддержка, да и в целом… Что я ещё могу сказать? Невероятно иметь рядом хороших людей, которые болеют за вас. Она делает это каждый день для меня», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Ранее Хэмилтон прокомментировал второе место на Гран-при Монако.

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