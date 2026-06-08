Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон поблагодарил Ким Кардашьян после подиума на Гран-при Монако

Льюис Хэмилтон поблагодарил Ким Кардашьян после подиума на Гран-при Монако
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон поблагодарил свою подругу американскую селебрити Ким Кардашьян после выступления на Гран-при Монако, где он занял второе место.

«Здорово, что она посетила этот уикенд и поддержала. Если говорить о моих друзьях, невероятная поддержка, да и в целом… Что я ещё могу сказать? Невероятно иметь рядом хороших людей, которые болеют за вас. Она делает это каждый день для меня», — сказал Хэмилтон на пресс-конференции.

Ранее Хэмилтон прокомментировал второе место на Гран-при Монако.

Материалы по теме
Хэмилтон — о втором месте на ГП Монако: пока что ещё не можем тягаться с «Мерседесом»

Сестра Ким Кардашьян в деталях показала шлем Хэмилтона к Монако

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android