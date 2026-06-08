Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не работали три тормоза из четырёх». Леклер заявил, что перейдёт на версию Хэмилтона

«Не работали три тормоза из четырёх». Леклер заявил, что перейдёт на версию Хэмилтона
Комментарии

28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о проблеме с тормозами на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Из четырёх тормозов у меня не работали три. В машине Формулы-1 это никогда не сулит ничего хорошего. Передний левый работал хорошо, передний правый работал наполовину, а два задних тормоза не работали вообще.

«И когда я говорю «вообще», имею в виду, что по телеметрии не происходило вообще никакого замедления. Это проблема. Единственное, что могу сказать — у нас есть решение внутри команды, со следующей гонки я перейду на конфигурацию Льюиса, надеюсь, станет шагом вперёд. Это был кошмар», — приводит слова Леклера RacingNews365.

Материалы по теме
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Катастрофа Ферстаппена, авария Леклера — и невероятная пятая подряд победа Антонелли!
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android