«Не работали три тормоза из четырёх». Леклер заявил, что перейдёт на версию Хэмилтона

28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о проблеме с тормозами на Гран-при Монако.

«Из четырёх тормозов у меня не работали три. В машине Формулы-1 это никогда не сулит ничего хорошего. Передний левый работал хорошо, передний правый работал наполовину, а два задних тормоза не работали вообще.

«И когда я говорю «вообще», имею в виду, что по телеметрии не происходило вообще никакого замедления. Это проблема. Единственное, что могу сказать — у нас есть решение внутри команды, со следующей гонки я перейду на конфигурацию Льюиса, надеюсь, станет шагом вперёд. Это был кошмар», — приводит слова Леклера RacingNews365.