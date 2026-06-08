«Не работали три тормоза из четырёх». Леклер заявил, что перейдёт на версию Хэмилтона
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28-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о проблеме с тормозами на Гран-при Монако.
Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394
«Из четырёх тормозов у меня не работали три. В машине Формулы-1 это никогда не сулит ничего хорошего. Передний левый работал хорошо, передний правый работал наполовину, а два задних тормоза не работали вообще.
«И когда я говорю «вообще», имею в виду, что по телеметрии не происходило вообще никакого замедления. Это проблема. Единственное, что могу сказать — у нас есть решение внутри команды, со следующей гонки я перейду на конфигурацию Льюиса, надеюсь, станет шагом вперёд. Это был кошмар», — приводит слова Леклера RacingNews365.
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