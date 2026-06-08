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«Ты слишком часто выигрываешь». Хэмилтон обратился к Антонелли после Гран-при Монако

«Ты слишком часто выигрываешь». Хэмилтон обратился к Антонелли после Гран-при Монако
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Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон шуточно прокомментировал победу Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» в гонке Гран-при Монако.

Хэмилтон обратился к итальянцу в комнате для призёров после выступления.

«Ты слишком часто выигрываешь, мужик. Ты меня превзойдёшь», — сказал Хэмилтон.

Формула-1. Гран-при Монако (топ-10):

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 78 кругов.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +6.271.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +23.394.
4. Оскар Пиастри («Макларен») +24.261.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +26.553.
6. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +29.010.
7. Пьер Гасли («Альпин») +30.369.
8. Алекс Албон («Уильямс») +33.413.
9. Эстебан Окон («Хаас») +37.140.
10. Серхио Перес («Кадиллак») +39.153.

Напомним, в нынешнем сезоне Антонелли выиграл пять из девяти этапов. Итальянец возглавляет личный зачёт пилотов.

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