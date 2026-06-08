«Вопросы во всех областях машины». Стелла — о проблемах «Макларена» на ГП Монако

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о проблемах, с которыми коллектив столкнулся на Гран-при Монако, где Ландо Норрис сошёл в гонке.

«Безусловно, отрезвляющая проверка реальностью пришла из Канады и Монако. И эта проверка реальностью заключается в том, что, прежде всего, глядя на факты, мы не были достаточно быстры, я бы сказал, особенно в гоночном темпе и в Канаде, и здесь. У нас также имелись большие проблемы с надёжностью, если посмотреть на эту надёжность, у нас были какие-то вопросы с ней практически во всех областях машины. Здесь нет чего-то конкретного.

В гонке проявили себя беды с силовой установкой. У нас были и другие проблемы с силовой установкой. Я бы сказал, что это, вероятно, была самая важная область с точки зрения надёжности, но у Ландо в Канаде поломалась коробка передач.

Мы проводим оценку производительности и оценку надёжности, анализируя произошедшее в Монако и в Монреале. Понимаем эти проблемы с надёжностью по отдельности и можем их исправить, но, очевидно, когда проблем так много, это может быть симптомом того, что проект всё ещё относительно молод», — приводит слова Стеллы RacingNews365.