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LADA Sport ROSNEFT представила экипажи и автомобили на ралли-рейды сезона 2026 года

LADA Sport ROSNEFT представила экипажи и автомобили на ралли-рейды сезона 2026 года
Автомобиль и экипаж LADA Sport ROSNEFT
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Презентация состава экипажей и автомобилей гоночной команды для участия в соревнованиях по ралли-рейдам состоялась в минувшие выходные в «Лужниках» на фестивале международного ралли «Шёлковый путь».

Чемпионы «Шёлкового пути» 2024 года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также бронзовые призёры первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам Михаил Митяев и Егор Охотников выведут на старт спорт-прототипы LADA Niva Sport Turbo мощностью 280 лошадиных сил. Автомобили специально подготовлены к гонкам на длинные дистанции по пересечённой местности в различных условиях.

В сезоне 2026 года LADA Sport ROSNEFT будет соревноваться в трёх дисциплинах:: картинг, кольцевые гонки и ралли-рейды. Дебютным стартом для экипажей станет баха «Холмы России», которая пройдёт с 17 по 21 июля.

«Роснефть» является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT с 2015 года. За это время команда выиграла 49 чемпионских титулов в различных дисциплинах.

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