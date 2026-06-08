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«Машина стала неконтролируемой». Хаджар — о подиуме на Гран-при Монако

«Машина стала неконтролируемой». Хаджар — о подиуме на Гран-при Монако
Комментарии

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар прокомментировал свой первый подиум в составе «Ред Булл», который он завоевал на Гран-при Монако.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«По многим причинам это удовлетворительный результат, потому что, очевидно, я начал уикенд наихудшим образом. Это трасса, где вы хотите обрести уверенность с каждым кругом. Вы хотите проезжать круги на трассе, а я чувствовал, что у меня буквально не было пятницы. Более того, я потерял всю уверенность во второй практике, потому что у меня просто не было никакого чувства машины.

А в третьей практике я сделал шаг вперёд, и, пробиваясь и будучи конкурентоспособным, я дал себе шанс на эту гонку, и это окупилось. Но, конечно, мне бы хотелось, чтобы эта гонка прошла легче, ведь у меня возникло так много проблем с машиной, что в какой-то момент я действительно думал, что уикенд закончится без очков.

Проблемы? Они начались очень рано, я бы сказал, уже с 12-го круга, примерно с того момента, у меня проявились сложности с управляемостью, и машина стала просто неконтролируемой. В Монако, особенно здесь, нельзя позволить себе пропускать первую и вторую передачи, а именно в этом и была проблема. Было очень тяжело пилотировать. В какой-то момент у меня была потеря мощности. Также сложности на последнем рестарте… Нам ещё предстоит разобраться с нашими проблемами, но я продолжал атаковать, и вот мы на подиуме. Я счастлив», — приводит слова Хаджара RacingNews365.

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Комментарии
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