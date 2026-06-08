Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лэнс Стролл объяснил свою аварию на Гран-при Монако

Лэнс Стролл объяснил свою аварию на Гран-при Монако
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл прокомментировал аварию в гонке Гран-при Монако Формулы-1.

«Приближался конец гонки, когда у нас возникла проблема с торможением двигателем. Эта проблема была у нас весь сезон, в каких-то поворотах машину тянуло вперёд, в каких-то – назад. На этот раз меня просто воткнуло в стену так, будто педаль газа была нажата половину», — приводит слова Стролла издание Motorsport.

Ранее двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в сезоне

«Астон Мартин» представил спецливрею к Гран-при Монако Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android