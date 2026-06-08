Лэнс Стролл объяснил свою аварию на Гран-при Монако

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл прокомментировал аварию в гонке Гран-при Монако Формулы-1.

«Приближался конец гонки, когда у нас возникла проблема с торможением двигателем. Эта проблема была у нас весь сезон, в каких-то поворотах машину тянуло вперёд, в каких-то – назад. На этот раз меня просто воткнуло в стену так, будто педаль газа была нажата половину», — приводит слова Стролла издание Motorsport.

Ранее двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо прокомментировал первый результативный финиш «Астон Мартин» в нынешнем сезоне.

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