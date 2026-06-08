Джордж Расселл: по-прежнему верю в себя и знаю, на что способен

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о трудностях в начале нынешнего сезона после Гран-при Монако, где он финишировал 13-м.

«Не понимаю, как мы постоянно оказываемся в одном и том же положении. Мне определённо нужно в чём-то прибавить. Но я знаю, на что способен в хорошие выходные.

Я по-прежнему верю в себя, я знаю, на что способен. Мы не прошли даже и треть пути, хотя многое упущено. Очень странное состояние, в моей карьере были неудачные моменты, две-три плохие гонки, но у меня никогда не было такой серии неудач», — приводит слова Расселла издание Motorsport.

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