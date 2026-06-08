Палмер — о Леклере: у него менталитет «герой или ничего»

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Джолион Палмер высказался о выступлении гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Монако.

«Просто таков его стиль пилотирования. И мне кажется, что он феноменально талантливый гонщик, но пилотирует так, будто либо хочет победить, либо готов разбить машину. Поэтому во многом он сам создаёт себе такие ситуации. У него менталитет «герой или ничего».

В квалификации он реально боролся за поул-позицию. Если бы ему удалось собрать последний сектор, он был бы на одном уровне с Кими. Но для этого ему приходится атаковать настолько сильно. По сути, он идёт на такие риски, на которые Льюис не идёт.

Это делает его немного быстрее, но одновременно значительно повышает вероятность аварии. Думаю, именно это мы и увидели в этот уикенд. Это его домашняя гонка. У него огромный талант и богатая история успехов на этой трассе. Он невероятно быстр. Но он просто не готов бороться ни за что, кроме победы.

У меня сложилось впечатление, что Льюис временами принимал тот темп, на который была способна машина. А Шарль продолжал требовать от неё больше, чем она могла дать», — приводит слова Палмера портал F1oversteer.